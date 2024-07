JO : le CIO ne veut pas entendre parler de parité au foot

Les premiers Jeux olympiques paritaires ? Pas tout à fait.

Seize équipes chez les hommes, douze chez les femmes : contrairement à ce qui se fait dans la plupart des sports collectifs, les tournois olympiques masculin et féminin de foot ne sont toujours pas, cette année encore, logés à la même enseigne. Et ce alors que les JO de Paris sont vendus comme les premiers à afficher une totale parité hommes-femmes au niveau du nombre d’athlètes. Selon Sky News, la FIFA a fait pression pour que quatre autres sélections soient ajoutées au tableau féminin pour atteindre les seize participants, en vain.

« Le tournoi de football masculin est une exception, étant le seul sport collectif avec 16 équipes, sur la base d’un accord de longue date respecté par la direction actuelle du CIO, a fait savoir le Comité international olympique auprès de Sky News. L’augmentation du nombre d’équipes féminines pourrait susciter des demandes de la part d’autres sports collectifs, ce qui aurait un impact encore plus important sur le coût, la complexité, la taille et la viabilité des Jeux. » Pas question non plus de réduire le nombre de sélections masculines, au vu du manque à gagner que cela représenterait.

Exclusive: International Olympic Committee tells @skynews it’s too costly to add four women’s teams to have gender parity in football at #Olympicshttps://t.co/0YaKWaWGuH — Rob Harris (@RobHarris) July 28, 2024

Pour rappel, jusqu’en 1996, les filles n’avaient même pas de tournoi de foot aux JO…

