Naples sur le point de recruter un talent de Reims

Un intermittent du spectacle en remplace un autre.

Après un prêt en demi-teinte du côté de Naples, Tanguy Ndombélé est rentré à Tottenham. L’international français s’est encore fait remarquer pour son irrégularité chronique et n’a pas réussi à déloger Stanislav Lobotka ou André-Frank Zambo Anguissa de l’entrejeu. Le champion d’Italie en titre s’est donc intéressé à la Ligue 1 pour le remplacer et aurait jeté son dévolu sur Jens Cajuste. Selon les informations de L’Équipe, le club de Campanie et le Stade de Reims sont tombés d’accord mardi pour un transfert autour de 12 millions d’euros.

Le milieu de terrain à vocation plutôt défensive, a parfois enchanté les amateurs du multiplex comme sur sa frappe imparable sur le gong face à Ajaccio, mais a aussi dû causer de sérieux maux de tête à Will Still et Oscar García avant lui. Ça ne vous rappelle pas quelqu’un ? Arrivé à l’hiver 2022 en provenance de Midtjylland, le Suédois a disputé 39 matchs de Ligue 1. La saison dernière, il n’a été titularisé que 14 fois. Pas de quoi inquiéter Rudi Garcia et les dirigeants napolitains qui devraient donc débourser une certaine somme pour l’attirer.

Cajuste titre ?

