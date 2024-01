Aulas : « Si on me demande de présenter ma candidature à la tête de la Ligue féminine, je le ferai »

Jean-Michel Aulas tend vers le cumul des mandats.

Alors que le lancement de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP) est prévu le 1er juillet prochain, Jean-Michel Aulas a évoqué le sujet dans un entretien pour le journal L’Équipe. C’est en tant que vice-président du comité exécutif de la FFF, et chargé des affaires du football féminin de celle-ci, qu’il a annoncé la couleur : « Si on me demande de présenter ma candidature à la tête de la Ligue féminine, je le ferai parce que je sais qu’il y a beaucoup de gens qui l’attendent. Je voudrais mener le projet au bout. » Au-delà de son ambition personnelle, celui qui a amené l’Olympique lyonnais là où il est aujourd’hui (sous sa présidence, l’OL féminin a remporté 8 Ligues des champions et 16 titres de champion de France) voit les choses en grand pour la Ligue.

« Aujourd’hui, on a vraiment l’objectif d’être parmi les deux premières ligues avec les Anglais », déclare-t-il. De plus, celui qui veut « attirer les meilleures joueuses » doit, en ce moment, travailler sur une convention collective. Selon lui, « il faut avoir un championnat de haut niveau, des ressources économiques, mais il leur faut également un statut. Il y a un compromis à trouver entre notre ambition fédérale et l’environnement syndical. » Dans cette optique, Jean-Michel Aulas souhaite « que l’ensemble des joueuses, à terme, aient ce statut professionnel à 100% ».

Un peu plus de considération pour le football féminin, en tout cas, ne ferait pas de mal.

