Javier Tebas : « L’UEFA est prise en otage par l’ECA »

Ce mercredi, l’Union des clubs européens (UEC) s’est réunie pour la première fois à Bruxelles. Cette organisation veut représenter tous les clubs professionnels en Europe, et souhaite apparaître comme une alternative à l’Association des clubs européens (ECA). Le congrès s’est ouvert sur ces mots : « Au sein de l’UEC, nous allons donner une voix et protéger tous les clubs, pas seulement les plus grands. » Le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, s’en est pris assez violemment à l’ECA, estimant que « l’UEFA est prise en otage par l’ECA », notamment sur la question de la Super Ligue.

Il estime qu’il est nécessaire « qu’il y ait une association qui défende ces clubs en Europe qui n’y participent pas, y participent peu ou qui ne sont pas d’accord avec l’ECA ». Accoutumé des sorties concernant le PSG, le président de la Liga ne s’est, une fois de plus, pas privé. En évoquant le fair-play financier, il a déclaré ceci : « Je crois en l’UEFA, mais il faut un contrôle qui vienne de l’extérieur. À chaque fois les décisions arrivent plus tard. Cet été, le PSG a vendu des joueurs au Qatar pour 45 millions afin de réajuster ses comptes. »

L’UEFA risque d’apprécier cette déclaration.

