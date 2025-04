Jeff Louis, ancien milieu offensif du Mans, de Nancy et de Caen, vit un véritable calvaire. Après avoir mis fin à sa carrière en 2018 en raison de graves problèmes au genou, il est retourné en Haïti en 2021. Depuis, son quotidien est devenu une lutte pour survivre.

« Des gangs se sont emparés de Mirebalais, la ville où j’ai ma maison, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince. Ils m’ont tout pris », confie-t-il à L’Est républicain. L’ex-international haïtien (33 sélections) n’a pas eu d’autre choix que de fuir face à la montée en puissance des gangs. « Ces gens-là n’ont aucune valeur, aucune considération pour la vie humaine », poursuit-il.

« Si tu leur poses un problème, ils te tuent »

Aujourd’hui, Jeff Louis vit dans la peur. « Si tu leur poses un problème, ils te tuent », explique-t-il encore. Bien qu’il ait quitté Mirebalais, il ne se sent pas pour autant en sécurité. « J’ai peur de mourir. Il me reste un tout petit peu d’argent pour dormir à l’hôtel pendant quelques jours, mais, après ça, je vais me retrouver à la rue, sans rien. »

Melchie Dumornay avait également alerté sur la situation en Haïti.

