Le Président monte au créneau.

Avant de renverser Rennes en seconde période (3-1), Lyon a longtemps été malmené devant son public ce dimanche après-midi. Pendant la rencontre, une partie des supporters a sifflé Rayan Cherki à plusieurs reprises, ce qui a eu le don d’agacer Laurent Blanc après la partie. « C’est la première fois qu’il vit cette situation. C’est un jeune joueur. J’ai du mal à comprendre les gens. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde m’a dit : “Rayan est un super joueur, il faut le faire jouer. Il a du talent.” Tu le fais jouer, et au bout de deux ou trois matchs plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public, sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler », a regretté l’entraîneur de l’OL en conférence de presse.

« Je trouve ça un peu maladroit, pour ne pas dire autre chose. Et “maladroit”, c’est très sympa. Rayan a de la personnalité, il a ses défauts et ses qualités. C’est un joueur qu’il faut encore développer, perfectionner. C’est un diamant et il faut le tailler encore. Il a des choses à améliorer dans son jeu. Ce n’est pas en le sifflant que tu vas améliorer quoi que ce soit », a ensuite poursuivi le Président. Tout est bien qui finit bien : le jeune milieu offensif a finalement été récompensé en étant passeur décisif sur le dernier but lyonnais signé Barcola.

En matière de sifflets, il peut demander des conseils à Karl Toko Ekambi.