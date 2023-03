« Je lui ai dit qu’il valait mieux partir », le père d’Ansu Fati se lâche

En France, on a eu Véronique Rabiot, en Espagne, ils ont Bori Fati.

Le père d’Ansu Fati a affiché son mécontentement au sujet de la saison de son fils, dans une interview sur les ondes de la Cadena Cope ce mardi. Le numéro 10 du Barça enchaîne en effet les pépins physiques et n’a été titulaire qu’à onze reprises cette saison, ce qui ne convient pas vraiment à son papa : « Je n’irai plus au stade, je suis très en colère contre le club, a-t-il dénoncé. Cela me dérange qu’ils lui donnent une minute, deux minutes ou trois minutes. Les attaquants qui sont là sont phénoménaux, mais nous parlons d’Ansu Fati, de l’équipe nationale espagnole, ce n’est pas n’importe quel garçon. C’est un garçon qui est sorti de la Masía. Si tu ne lui donnes pas ça, qu’est-ce que tu vas lui donner ? » Un ras-le-bol qui a même poussé le paternel à orienter son fiston vers un départ de Catalogne : « J’ai dit à Ansu qu’il valait mieux partir. Mais Ansu m’a répondu qu’il n’était pas d’accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça. »

😁 Disfruta de los mejores momentos de la entrevista a Bori Fati, padre de @ANSUFATI, en @partidazocope 😡 Su enfado por los pocos minutos de su hijo en el @FCBarcelona 💸 El futuro de Ansu fuera del Barça 👀¿El @RealMadrid? ❌ Su papel en el Mundial 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/AFAZQh02Sw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 28, 2023

Une fois le FC Barcelone bien égratigné, Bori Fati a basculé sa rage sur la sélection espagnole. Au Qatar, Fati n’a joué que 46 minutes en entrant en jeu à deux reprises, face au Japon et contre le Maroc, un bilan qui, une fois encore, ne satisfait pas son papa. « Comment se fait-il qu’il ne se soit même pas échauffé contre le Costa Rica avec l’équipe qui gagnait 7-0 ? s’interroge Bori Fati. J’aurais préféré qu’il n’aille pas à la Coupe du monde. »

En clair, tout le monde fatigue Boris.

