Pierre Sage a poireauté sur un parking avant d'entraîner l'OL

Le faire commencer par jouer contre Lyon, c’est très toxique ?

Il a commencé sa carrière d’entraîneur avec Lyon contre Lens, et commence avec Lens contre… Lyon. Nouvel entraîneur de Lens, Pierre Sage commence une nouvelle aventure. Alors pour l’occasion, le successeur de Frank Haise et Will Still a donné une chouette interview à L’Équipe. Le quadra de Lons-le-Saunier revient sur sa carrière, de son parcours de gardien au fait qu’il est stimulé par « le processus de développement du jeu, des ressources, des compétences ». Il est H.P.I., c’est sûr.

L’ancien directeur du centre de formation de l’OL raconte notamment ses premiers pas d’entraîneur de l’OL : « Le lendemain de la défaite à domicile contre Lille [0-2, le 26 novembre 2023], John Textor me demande d’aider le coach tactiquement. Je réponds qu’il n’acceptera pas d’être aidé par un coach qu’il ne connaît pas. On en reste là. Deux jours plus tard, on m’informe que Fabio Grosso est mis à pied. Je dois prendre la séance du lendemain, préparer le match à Lens [2-3, le 2 décembre]. Je n’ai pas dormi de la nuit. J’ai regardé les matches de Lens pour préparer l’entraînement. Je me suis présenté au club à l’heure annoncée. Fabio ne comprenait pas la procédure. Ils ont eu du mal à le faire partir. La séance a été annulée. J’ai attendu deux ou trois heures dans ma voiture sur le parking. On s’est entraîné l’après-midi. » 

« Je ne me considérais pas être dans la même cour que ces gens-là. »

L’ancien adjoint de Habib Beye au Red Star parle ensuite de son éviction un an plus tard, remplacé par Paulo Fonseca en janvier dernier : « Dans la tête de John Textor, Paulo Fonseca était l’option numéro un. C’était un désaveu, » raconte celui que pas grand monde ne connaissait il y a un an et demi. L’intérimaire devenu entraîneur principal poursuit :« Mais c’est un peu l’histoire de ma vie de coach amateur qui a eu cette opportunité. Je ne me considérais pas être dans la même cour que ces gens-là. On m’a donné cette chance. Je l’ai saisie. Quand on est l’OL, on a besoin d’un profil comme Paulo Fonseca pour les investisseurs, donner de la consistance au projet. C’est beaucoup plus parlant que l’ancien directeur de l’Académie, ex-éducateur amateur et illustre inconnu. […] Cette décision était complètement indépendante du résultat à Nantes [1-1, le 26 janvier]. J’ai appris après que Fonseca avait dit clairement qu’il avait vu jouer l’OL lors du match contre Montpellier (1-0) le 5 janvier. Il était déjà en contact avec le club. À partir du moment où il avait été sorti de l’AC Milan, il a rapidement été appelé pour reprendre le club. »

Tout ça pour presque finir en Ligue 2.

Nice tente le pari Salis Abdul Samed

