Prends ta place pour Sport Unlimitech (gratuit)

Valeurs du sport, performance, santé, digitalisation, environnement, expérience du supporter, esport, sport féminin… Venez assister du 29 juin au 1er juillet au pied de la Tour Eiffel à des multiples échanges et débats autour du sport, de la technologie et de l’innovation.

L’occasion également de rencontrer nombre de sportives et anciens champions tels que Christophe Jallet, Frederic Michalak, mais aussi Sebastien Boueilh, Ryadh Sallem, Anaïs Quéméner, Lenaïg CORSON, Axel Toupane, Olivier Girault…

L’événement est gratuit et ouverte à toutes et tous. Il suffit de s’accréditer via le lien ici

MM

