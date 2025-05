13 buts dans une demi-finale de C1 : un record ?

Une orgie de buts.

On le sait : cette double-confrontation entre l’Inter et le FC Barcelone restera dans les annales. Et si les Italiens ont eu le derniers mots, le scénario dingue a été bien aidé par les buts en pagailles. 3-3 à l’aller, 4-3 au retour, et voilà comment ce duel entre avec fracas dans les demi-finales de Ligue des champions les plus prolifiques de l’histoire.

Avec 13 buts, c’est le record d’un Liverpool-Roma de 2018 qui est égalé. À l’époque, la Louve avait raté de peu sa remontada, remportant 4-2 le retour après avoir explosé 5-2 à Anfield. Le reste du podium est complété par les 11 buts de Real Madrid-Manchester City de 2022 (6-5), et les 10 buts de Juventus-Monaco de 1998 (6-4).

Arsenal et Paris devront donc marquer douze fois ce mercredi s’ils veulent faire aussi bien.

