Insolite : le quatrième enfant de Griezmann n’est pas né un 8 avril

À 68 jours près…

Dimanche, l’Atlético s’est pris une leçon à Pasadena face au PSG (0-4) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs. Mais Antoine Griezmann avait visiblement l’esprit ailleurs. Et pour cause : ce lundi, il a partagé avec sa femme Erika une bien meilleure nouvelle sur Instagram, celle de l’arrivée de son quatrième enfant, une petite fille prénommée Shai (avec un “i” et non un “y”, comme Gilgeous-Alexander, Grizou étant plus basket que rap français).

La fin d’un cycle

« Hier est née la pièce manquante à notre puzzle », a-t-il écrit, photo de mains enfantines à l’appui. On y voit que la famille s’agrandit joliment, mais surtout qu’un cycle étrange vient de se briser : contrairement à Mia (9 ans), Amaro (6 ans) et Alba (4 ans), tous nés un 8 avril, Shai est venue au monde un autre jour, le 15 juin.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Si avec ça, la petite Shai n’a pas plus de cadeaux que son frère et ses sœurs à son anniv…

On connaît la sanction des quatre supporters qui avaient pendu un mannequin de Vinícius