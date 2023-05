Info So Foot : La réponse d’Amazon aux plaintes pour injures homophobes

Lu et commenté.

À la suite des plaintes déposées contre le diffuseur de la Ligue 1 Prime Video par plusieurs associations de lutte contre l’homophobie, un porte-parole du géant américain a tenu à déclarer que « l’homophobie n’a pas sa place dans le sport ni dans la société et nous la condamnons comme toutes les formes de discrimination avec la plus grande fermeté ». Amazon ajoute ne cautionner « en aucune façon les propos ou les comportements qui peuvent y être tenus par certains spectateurs présents dans le stade » et se tenir « aux côtés de toutes les victimes de l’homophobie ainsi que de toute autre forme de discrimination », tout en précisant que le diffuseur « continuera à combattre ces comportements inacceptables et illégaux ».

En conclusion, Prime Video déclare être « en train d’analyser en détail la situation » et s’apprête à examiner « les éléments précis invoqués par les requérants lorsqu’ils nous auront été communiqués ». « Nous nous tenons bien entendu à la disposition des autorités compétentes pour le respect du droit applicable », assure la chaîne.

Au moins c’est clair, Amazon accepte l’arc-en-ciel.

