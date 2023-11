Ilian Iliev nouveau sélectionneur de la Bulgarie

Du sang neuf pour les Lavovete.

Quelques jours après le licenciement de Mladen Krstajić, la Bulgarie a déjà retrouvé un nouveau sélectionneur. Il s’agit d’Ilian Iliev, 55 ans, qui a connu une longue carrière de joueur de la fin des années 80 jusqu’au début des années 2000. Un changement inévitable pour une sélection qui a la tête au fond du seau depuis de nombreux mois, d’ores et déjà éliminée de la course à la qualification pour l’Euro, avec seulement deux petits points glanés en six sorties. Pire encore : la Bulgarie n’a plus gagné un match de football depuis… novembre 2022, et se trouve actuellement huit matchs sans victoire, dont six défaites.

À noter qu’Iliev est également le coach du Cherno More Varna, le club en tête du championnat bulgare, et qu’il le quittera à la fin de la saison.

Steven Gerard se fait remarquer en U17