Huit buts en 45 minutes : la meilleure première période de l’année a eu lieu en Allemagne

La Bundesliga comme on l’aime.

Il valait mieux bien choisir sa mi-temps ce samedi lors du match entre l’Union Berlin et le VfB Stuttgart lors de la 30e journée de Bundesliga (4-4). Au cours des 45 premières minutes, les deux équipes ont livré un duel riche en spectacle avec quatre buts inscrits de part et d’autre. Il s’agit tout simplement d’un record dans l’histoire de la Bundesliga. Le précédent record de buts au cours d’une première période était de sept, réalisé à quatre reprises. Enzo Millot a notamment fait partie des buteurs du côté de Stuttgart, inscrivant le deuxième but des siens d’une superbe frappe enroulée du pied gauche. Le plus beau but de la partie était toutefois à signaler du côté du Berlinois Leopold Querfeld, auteur d’une incroyable praline de 30 mètres pour trouver la lucarne.

La mythique Bundesliga a encore frappé : 8 buts entre l’Union Berlin et Stuttgart mais on est seulement à la mi-temps, vraiment un championnat de déglingués pic.twitter.com/9OLtBJJNnh — Scipion (@Scipionista) April 19, 2025

Cette réussite maximale défie les statistiques, puisque les expected goals (buts attendus) à la mi-temps étaient inférieurs à un de chaque côté : 0,78 xG pour l’Union contre 0,68 pour Stuttgart. La seconde période a en revanche été nettement plus fade, avec aucun but inscrit et seulement une frappe cadrée à signaler du côté des visiteurs.

Ce pote qui met une ambiance de fou en soirée pour tomber endormi à 22 heures.

