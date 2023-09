Harry Kane : « Maguire a été pris comme un bouc émissaire »

Harry reconnaît Harry.

Présent en conférence de presse à la veille du choc contre Manchester United, Harry Kane a évoqué les critiques répétées dont son compatriote Harry Maguire est la cible. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir partagé de nombreuses fois le maillot de la sélection anglaise. Forcément, l’attaquant a tenu à prendre la défense de son compatriote. « Je pense qu’il fait l’objet d’une attention inutile. Il a été pris comme un bouc émissaire, déplore le nouvel homme fort du Bayern. C’est un très bon ami, un super gars et un professionnel qui travaille très dur. Il a été l’un des meilleurs défenseurs de l’Angleterre ces derniers temps et dans l’histoire de l’Angleterre. Le connaissant, tout ce qu’il voudra faire, c’est travailler encore plus dur, s’améliorer et rester concentré. » Ce qui lui permettra peut-être de jouer une consolante, la League Cup, la semaine prochaine.

Il faut sauver le soldat Maguire.

