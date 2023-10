Haise : « Il en manque beaucoup »

Loin d’être à leur Haise.

Grandement secoué ce vendredi soir au Havre, le RC Lens n’a pu ramener qu’un petit point de son trip en Normandie. À l’issue de la rencontre, Franck Haise s’est pointé face à la presse, et a globalement fait comprendre qu’il avait peu goûté à la prestation de ses garçons. « Même si on a fait une entame de qualité, 7-8 minutes, il en manque beaucoup. Notre première période est largement insuffisante. Quand on ne fait qu’une mi-temps sur deux, c’est compliqué de gagner des matchs. La seconde période a été cohérente dans ce qu’on a proposé. Mais, même dans cette période, eux aussi ont eu des occasions. Je ne peux pas être frustré. Il est hors-jeu (il fait référence à Morgan Guilavogui, en position illicite sur le but refusé à Florian Sotoca, NDLR), oui, mais d’un orteil, la VAR sert à ça. »

Le technicien nordiste a aussi regretté d’avoir récupéré des joueurs très tard à la suite de la trêve internationale : « J’espérais ne pas avoir ce genre de match. J’avais des doutes. Car sur le retour d’une trêve, on a récupéré des joueurs arrivés en cours d’entraînement hier, d’autres qui sont arrivés hier soir à 22 h… Mais, ce nul, au regard du contexte et de notre manque sur cette première période… Je vais prendre ce nul qui nous fait continuer une série, même si on n’avance pas beaucoup. »

Pas la meilleure manière de préparer la rencontre à venir face au PSV Eindhoven en Ligue des champions.

Secoué au Havre, Lens assure le minimum