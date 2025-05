Habib Beye : « J'ai dit aux joueurs que j'avais une équipe cliniquement morte »

Mais où va le Stade rennais ?

Voilà une question que doit certainement se poser Habib Beye ce samedi soir, après avoir vu la prestation de ses garçons à Toulouse (2-1). Rennes ne joue plus rien en cette fin de saison, certes, mais les signaux envoyés sont inquiétants, et le technicien breton a eu des mots forts face à la presse après la rencontre. « Ce qui m’inquiète et j’en suis le premier responsable, c’est que cette équipe ne ressemble pas à ce qu’on voudrait qu’elle soit. Si je voulais être dans une logique un peu plus personnelle, l’équipe ne me ressemble pas. En tant que coach, c’est moi qui dois assumer ça. Depuis deux matches, ce que dégage l’équipe ne me plaît pas du tout », a-t-il d’abord lancé, avant de se montrer encore plus piquant.

« Je leur ai dit (aux joueurs, NDLR) que j’avais eu une équipe morte, cliniquement morte. C’est un mot fort, mais c’est ça que j’ai eu. Avec aucune intensité, aucune intention, aucune envie d’avancer. Et jusqu’à maintenant, depuis que je suis arrivé, j’ai toujours été très protecteur avec mes joueurs. Et si je dis ça aujourd’hui, c’est parce que ces attitudes-là, je les ai vues contre Lyon et je les vois encore ce soir. Si on veut finir le championnat en roue libre, alors on doit continuer avec cet état d’esprit. Si on veut aujourd’hui être le Stade rennais, avoir une identité forte et montrer aux supporters qu’on est investis malgré le fait qu’il n’y ait plus d’objectif à jouer, alors il va falloir changer d’état d’esprit », a poursuivi Beye, toujours persuadé d’avoir l’appui de son vestiaire : « Je le dis haut et fort, qu’ils l’entendent, puisque je sais que mes joueurs m’écoutent ».

Ambiance.

Toulouse s'impose contre Rennes dans un match pour du beurre