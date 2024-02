Guardiola assure qu’Haaland est heureux à Manchester

Le cyborg aurait donc des émotions ?

Ces dernières semaines, la presse espagnole a affirmé qu’Erling Haaland ne serait pas heureux dans la ville de Manchester, sous-entendant qu’il pourrait par conséquent rallier la Liga à l’avenir. Quelques jours après avoir vu son buteur revenir sur les terrains de Premier League mercredi face à Burnley, Pep Guardiola a tenu à couper court à toutes rumeurs. « Il faut demander aux médias madrilènes s’il est mécontent ici, peut-être qu’ils ont plus d’informations que nous, a-t-il ironisé. Nous n’avons pas le sentiment qu’il est mécontent. Il l’était parce qu’il ne pouvait pas jouer. Nous ne pouvons pas contrôler ce que disent les gens, mais l’important, c’est qu’il soit heureux. »

Et le technicien espagnol d’insister sur l’importance du Norvégien dans l’organisation des Skyblues, lancés à la poursuite de Liverpool dans la course au titre. « Il a joué 25 minutes et à chaque transition, à chaque passe, tous les joueurs le regardaient. Je sais à quel point il est important pour nous », a-t-il insisté. Nul doute que l’intéressé se verrait bien retrouver le chemin des filets dès ce lundi, face à Brentford.



Et d’ailleurs, pour quelles raisons pourrait-on ne pas apprécier la belle ville de Manchester ?

