Groupama Stadium : Le filet du virage nord retiré, sauf cas particulier

L’héritage de Payet continue de s’effondrer.

Les Bad Gones ont annoncé ce vendredi, via un communiqué diffusé sur leurs réseaux sociaux, que le filet de sécurité du virage nord du Groupama Stadium allait être retiré pour la plupart des affiches de la saison 2023-2024, grâce à des échanges productifs entre le club et la Préfecture. La plupart oui, puisque les duels classés à haut risque face au PSG et à l’OM échapperont à la règle, par mesure de sécurité. Cet « horrible filet », selon leurs propres dires, avait été installé et imposé par la Préfecture suite aux incidents du 21 novembre 2021, soir d’OL-OM. Ce jour-là, Dimitri Payet avait été touché au visage par une bouteille.

Toutefois, les BG87 rappellent que le filet réapparaîtra au moindre écart de conduite, même isolé. En outre, les ultras espèrent que la disparition du filet contribuera à les réconcilier définitivement avec leurs joueurs, après une saison 2022-2023 chaotique.

Gautier Larsonneur va pouvoir récupérer le filet.

