Grégory Lorenzi raconte comment Brest a raté Viktor Gyökeres

Avec des « si », on refait le monde.

Grégory Lorenzi aurait aimé que l’histoire s’écrive autrement. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le directeur sportif du Stade brestois a confié avoir tenté d’attirer Viktor Gyökeres en Bretagne lorsqu’il évoluait encore à Coventry : « Son agent m’a dit que j’étais le seul directeur sportif français à l’avoir appelé. J’étais prêt à mettre 4 à 5 millions d’euros, mais c’était 8 », regrette-t-il.

Le flop Belaïli

Depuis, l’attaquant suédois a explosé au Sporting Portugal, où il cartonne avec 17 buts en 19 matchs de championnat cette saison, et pourrait s’en aller pour signer chez un cador européen pour une très grosse somme l’été prochain. Des regrets et un flop assumé : « Youcef Belaïli. Quand on perd Romain Faivre (Lyon), en janvier 2022, j’ai un jeune capable de lui succéder, Maghnes Akliouche (Monaco). Michel (Der Zakarian) me dit qu’il veut un joueur d’expérience et on a pris Belaïli. Quand tu ne respectes pas ton ADN, ça ne fonctionne pas. »

Au moins, il n’est pas passé à côté du grand Ludovic Ajorque.

En direct : Brest-PSG (0-0)