Grâce à Griezmann, l’Atlético s’impose face à Bilbao

Atlético de Madrid 1-0 Atheltic Club

But : Griezmann (73e) pour les Colchoneros.

Surprise : l’Atlético gagne 1-0 !

Vainqueur 1-0 sur un but de Griezmann à l’aller, l’Atlético a remis ça ce dimanche sur sa pelouse face à l’Athletic. Comme on pouvait s’y attendre avec les Colchoneros, le premier acte n’est pas forcément des plus trépidants. Il faut quasiment attendre la demi-heure de jeu pour voir une occasion, avec le centre d’Antoine Griezmann depuis la droite, mal négocié par Oscar de Marcos, mais qui surprend Yannick Carrasco (26e). Le Belge se distingue de nouveau, lorsqu’il est décalé par Ángel Correa et qu’il ouvre son pied droit, mais Julen Agirrezabala détourne (37e). Les Basques ne sont guère plus flamboyants et, à part une reprise ratée au second poteau de Dani García après un débordement d’Iñaki Williams, n’ont rien à se mettre sous la dent (41e).

La seconde période commence sur des bases un tantinet plus élevées, sans non plus essouffler quiconque devant le match sur son canapé. Le centre décoché par Marcos Llorente côté droit lobe la défense et atterrit dans les pieds de Carrasco, qui tente de fermer son pied, mais le portier basque couvre bien son premier poteau (50e). Nico Williams répond en s’infiltrant dans la surface par la gauche et parvient, avec de la réussite, à tenter sa chance, mais Jan Oblak est vigilant (54e). Le Wanda Metropolitano est finalement délivré par l’homme à la tignasse rose : Antoine Griezmann. Le Français combine avec Memphis et fonce vers le but, puis conclut froidement d’une frappe croisée du gauche (1-0, 73e). Une marge suffisante pour les Colchoneros qui verrouillent jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce but, le Français rejoint Torres au nombre de buts inscrits avec l’Atlético en Liga (102 pions) !

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Molina, Gimenez, Hermoso, Reinildo – Llorente, de Paul (Barrios, 59e), Koke, Carrasco (Memphis, 72e) – Correa (Morata, 59e), Griezmann (Ñíguez, 90+3e). Entraîneur : Diego Simeone.

Atheltic Club (4-2-3-1) : Agirrezabala – de Marcos, Vivian, Yeray (Paredes, 84e), Berchiche – Vesga, García (Zarraga, 69e) – N. Williams (Berenguer, 84e), Sancet, Muniain (Guruzeta, 68e) – I. Williams. Entraîneur : Ernesto Valverde.