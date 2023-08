Gonçalo Ramos signe au Paris Saint-Germain !

La nouvelle est tombée ce lundi soir à 21 heures.

Alors que le feuilleton Mbappé est toujours en stand-by et que Neymar veut s’en aller, le PSG a officialisé ce lundi soir la signature de son nouvel attaquant. Il ne s’agit pas d’Harry Kane, dont la situation est encore floue, ni de Dušan Vlahović dont on ne sait pas très bien ce qu’il veut faire de sa vie, et encore moins de Victor Osimhen qui coûte beaucoup trop cher pour un simple petit club européen, mais bien de Gonçalo Ramos, qui arrive en provenance de Benfica. Le club de la capitale a fait appel à son compatriote et ancienne légende du club Pauleta pour accueillir le Portugais. « J’ai joué au Paris Saint-Germain pendant cinq ans, j’ai marqué 109 buts, maintenant, c’est à toi d’écrire l’histoire du PSG », a-t-il souri. Le quotidien L’Equipe parle « d’un prêt payant d’un an de 20 M€, adjoint d’une option d’achat quasi obligatoire l’été prochain, pour un montant total de 65 M€, avec des bonus pouvant monter jusqu’à 15 M€ ».

Formé au Benfica où il est passé professionnel en 2020 et pour qui il a inscrit 41 buts en 106 matchs, Gonçalo Ramos, 22 ans, passe un cap dans sa carrière : il aura la lourde tâche de se défaire de la concurrence d’Hugo Ekitike pour devenir le numéro 9 titulaire du PSG cette saison. Un vrai beau défi pour celui qui avait mis Cristiano Ronaldo sur le banc du Portugal lors du Mondial 2022 au Qatar…

