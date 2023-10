Giroud aimerait « prendre de l’avance sur Kylian »

Giroud voit une Formule 1 dans son rétro.

Après une trêve internationale satisfaisante pour l’équipe de France, Olivier Giroud a pu faire le point sur ses objectifs à court terme avec la sélection nationale. Dans une interview diffusée ce dimanche dans Téléfoot, l’attaquant de l’AC Milan a bien confirmé que son but est « clairement de jouer cet Euro 2024 ». Mais le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a également exprimé avec humour sa volonté de « marquer encore quelques buts pour aider l’équipe et surtout pour prendre de l’avance sur Kylian (Mbappé) », tandis que le capitaine, auteur de trois buts contre les Pays-Bas et l’Écosse, n’est plus qu’à onze longueurs du record du Milanais (54 buts).

"Si je peux marquer encore quelques buts pour prendre de l’avance sur Kylian, ça serait bien" 😅 Malgré le rythme effréné de Mbappé, Olivier Giroud ne compte pas laisser son record de buts en sélection être battu rapidement (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/A8mGhBKHg2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 22, 2023

L’ancien Montpelliérain a semblé oublier qu’un autre joueur encore en activité est toujours intercalé entre les deux : Antoine Griezmann. Le joueur de l’Atlético de Madrid, qui a inscrit un triplé samedi contre le Celta de Vigo, pointe à dix buts de Giroud. « Faut se méfier, faut prendre de l’avance sur lui aussi », a-t-il prévenu, le sourire aux lèvres. Également interrogé sur son interim dans les buts avec Milan il y a deux semaines, le néo-portier a avoué avoir« reçu des messages d’anciens gardiens », qui ont salué son courage.

Il faut aller chercher le record de clean-sheets de Lloris, maintenant.

