Gianni Infantino visé par une procédure judiciaire

Infantino et procédure dans la même phrase, normal.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino est visé par une nouvelle instruction pénale en Suisse. Le ministère public du canton de Fribourg a ouvert une procédure à son encontre pour « dénonciation calomnieuse » selon les informations des journaux Le Monde et La Liberté. Elle se fait dans le cadre d’un litige avec l’avocat Philippe Renz, associé de la société Sport 7, spécialisée dans le management sportif. Le parquet de Fribourg a confirmé que cette instruction a été ouverte le 15 mars et est menée par le procureur Laurent Moschini. Le directeur juridique, Emilio Garcia Silvero ainsi que la responsable des ressources humaines et ancienne cheffe du département chargé de superviser les transferts de joueurs, Kimberly Morris sont aussi visés par cette action.

En octobre 2020, Sport 7 avait déposé une dénonciation contre Infantino auprès du CIO dans laquelle elle demandait l’ouverture d’une enquête visant le patron de la FIFA pour qu’il soit exclu et suspendu de manière provisoire. La commission d’éthique du CIO avait conseillé la commission exécutive de l’instance de rejeter cette dénonciation au vu du manque de preuves. De son côté, la FIFA avait porté plainte contre Renz en décembre 2020 pour « diffamation » et « calomnie » avant que l’avocat ne fasse de même en avril 2021 en accusant Infantino, Garcia Silvero et Morris de « dénonciation calomnieuse ». Si le parquet avait refusé ces plaintes en août 2022, Renz a tout de même souhaité prouver son innocence et a fait appel de cette décision. C’est alors en février dernier que la chambre pénale du tribunal cantonal de Fribourg a renvoyé le dossier au ministère public pour « instruction et nouvelle décision ».

Une vraie partie de ping-pong qui ne trouve pas de vainqueur.

Valenciennes et l’hypothèse Dangote