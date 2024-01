Gerard Piqué annonce son retour dans le football

Il y a les retours qu’on attend avec impatience. Et les autres.

Cela fait un peu plus d’un an que Gerard Piqué a raccroché les crampons. Depuis, l’homme d’affaires catalan s’est consacré à son business en tant que président de Kosmos et a été mêlé à une sale affaire liée à Luis Rubiales. Mais l’odeur du terrain et l’adrénaline de la compétition ont visiblement manqué à l’ancien Barcelonais. Ce mardi, il a annoncé sur ses réseaux sociaux son retour imminent dans le monde du ballon rond… mais comme entraîneur, cette fois.

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024

« C’est une nouvelle année et après mûre réflexion, j’ai décidé de revenir au football, a-t-il ainsi révélé. Cela me manque beaucoup. Cette fois, ce ne sera pas en tant que joueur. Ce sera en tant qu’entraîneur. » Pour en savoir davantage sur ce come-back, nul besoin d’attendre trop longtemps : le champion du monde 2010 a prévu de donner « plus de détails à la fin de la semaine ».

C’est bien beau tout ça, mais pas sûr que ça suffise pour faire revenir Shakira.

