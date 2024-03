Le Veretout à moitié plein.

D’humeur massacrante contre Villarreal ce jeudi, l’OM est sur la vague depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset en lieu et place de Gennaro Gattuso. Si la mayonnaise n’a jamais pris entre « Ringhio » et les Phocéens, Jordan Veretout a gardé un bon souvenir de l’ancien milieu mordant de l’AC Milan, et a choisi de le remercier et de défendre son bilan en amont de la réception de Nantes, ce dimanche (20 heures 45) : « Avant d’être un grand entraîneur, c’est un grand homme. Dans le vestiaire, il était proche de tout le monde. Personne ne peut dire le contraire au club. S’il est parti, nous en sommes les premiers responsables. C’est nous qui étions sur le terrain, et n’arrivions pas à gagner. Aujourd’hui, nous avons un nouveau coach qui a tout son effectif. Les joueurs partis à la CAN, ça a fait mal, il y a eu beaucoup de blessés aussi. C’était un tout qui était contre lui. Je sais qu’il va rebondir, et fera de belles choses. »

Ce ne sera pas à Sassuolo, Gattuso ayant refusé le poste un temps laissé vacant par Alessio Dionisi.

200€ à gagner avec PSG & OM (+100€ offerts chez Betclic)