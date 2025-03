Francesco Totti veut Carlo Ancelotti à la tête de l’AS Roma

Un vœu pieux.

L’AS Roma est en grande forme. Avec 27 points pris sur 33 possibles lors des onze derniers matchs de championnat, les joueurs de Claudio Ranieri sont de retour dans la course à l’Europe et font partie des équipes les plus en forme du moment. Une grande partie de ces performances est due aux travaux colossaux de l’ancien entraîneur nantais, qui est sorti de sa retraite pour remettre la tête de la Louve à l’endroit.

La légende du club, Francesco Totti, a bien pris la mesure de l’importance d’un bon capitaine à la tête du navire. Sur la chaîne YouTube Viva el Futbol, le champion du monde 2006 a émis le souhait de ramener une autre figure historique du club, Carlo Ancelotti, dans la capitale italienne : « La Roma a besoin d’Ancelotti, mais il ne viendra pas. Si j’étais directeur technique, j’essaierais de le convaincre. » L’actuel coach du Real Madrid compte 227 matchs avec les Giallorossi mais n’a jamais eu l’honneur de les entraîner.

Pas d’autres alternatives et une Serie A sur le déclin

Il a également soufflé les noms de Gian Piero Gasperini et de Roberto De Zerbi, même s’il a avoué n’être complètement convaincu par aucun des deux. Enfin, l’ancien attaquant a encensé Paulo Dybala tout en réalisant une critique du niveau du Calcio aujourd’hui : « Dybala est le joueur qui me ressemble le plus aujourd’hui, j’ai du mal à en trouver d’autres en Serie A. Paulo est un vrai talent, et pas seulement en Italie. À mon époque, il y en avait beaucoup, aujourd’hui il y en a cinq ou six comme lui dans le monde. L’un d’entre eux est Yamal […] En Serie A, (Dybala) fait partie des plus forts, mais il y en a trop peu (des talents) en Italie. Guardiola et Baggio jouaient à Brescia, aujourd’hui on ne connaît même pas le nom de leurs joueurs. »

Francesco #Totti a Viva El Futbol sul livello della #SerieA di oggi: “Ci sono troppo pochi talenti in Italia. Nel Brescia una volta giocavano Guardiola e Baggio, oggi nemmeno i nomi dei giocatori si conoscono…” pic.twitter.com/240WcroOkE — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2025

Et Ranieri alors, on l’envoie à la place Saint-Pierre ?

