Du calme, ce n’était que Marseille.

Vainqueur de l’OM ce samedi (1-0) sur sa pelouse, l’OGC Nice a pris la tête du championnat, en attendant le résultat de Monaco qui reçoit Metz ce dimanche en Principauté. Toujours invaincus, les Aiglons de Francesco Farioli ont bien assimilé les préceptes du technicien italien. « On a fait un match solide. En première mi-temps, on a alterné pressing et défense organisée. En 2e mi-temps, on a récupéré 4 ou 5 ballons qui auraient pu être décisifs », a analysé Farioli en conférence de presse.

« Content du résultat et de la très solide prestation » de son équipe, le coach transalpin a toutefois admis que l’OM avait donné du fil à retordre à ses hommes : « L’organisation de Marseille a été très bonne. Le match a été très équilibré à tous les niveaux. Cela aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre. » Avec cette cinquième victoire sur les six dernières rencontres, le Gym continue de truster les trois premières places. « On pouvait difficilement espérer mieux. Notre objectif est d’accumuler les points dans ces bons moments, pour les moments qui seront plus compliqués dans la saison », s’est réjoui Farioli.

Les nouveaux Invincibles ?

