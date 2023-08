Sept hommes sur le point de cambrioler un joueur du PSG arrêtés

S’en prendre à un joueur du loft parisien, ça n’est pas très ambitieux.

Le Parisien rapporte que sept hommes ont été arrêtés, dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), suspectés de préparer un cambriolage chez le milieu de terrain du PSG Julian Draxler. La Golf Volkswagen de cette fine équipe, rôdant dans le coin la veille comme pour repérer les lieux, avait été signalée à la police par des proches de l’Allemand.

Présents autour du domicile le lendemain, les policiers de la brigade anticriminalité ont intercepté le véhicule et ses deux occupants, avant de trouver dans la voiture des gants, des cagoules et des liens en plastique. Une Renault Clio sera stoppée dans le même temps, avec à son bord cinq hommes et le même matériel. Sans avoir pu mettre leur plan à exécution, les sept individus ont été placés en garde à vue au commissariat de Saint-Cloud pour association de malfaiteurs, précise le quotidien.

Prochain objectif, la demeure de Kylian Mbappé ?