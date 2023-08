Mbappé et le PSG, place à la réconciliation

« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin. » Le communiqué publié ce dimanche matin par le Paris Saint-Germain, quelques heures après les premières rumeurs d’un réchauffement des relations entre le club et le joueur, accompagnées des images d’un Mbappé tout sourire au Parc des Princes aux côtés d’Ousmane Dembélé, peut sembler une réelle surprise. Sommé de prolonger son contrat ou de prendre la porte, mis à l’écart depuis le 21 juillet et le départ du groupe pour l’Asie, le numéro 7 rouge et bleu n’a pas cédé. Et devrait finalement faire danser une saison de plus les défenses de Ligue 1.

C’est reparti pour un tour

De retour à l’entraînement dimanche sous les yeux d’un Nasser Al-Khelaïfi venu annoncer la bonne nouvelle à tout le groupe, le capitaine des Bleus devrait en effet être du déplacement à Toulouse, pour la prochaine sortie des siens. Puis de la réception de Lens, et ainsi de suite. L’Équipe affirme en effet que le bonhomme défendra encore les couleurs parisiennes tout au long de la saison. Mieux, un accord de principe aurait été trouvé pour qu’il ne quitte pas le club libre dans un an. Sous quelle forme ? Une prolongation d’un an et un accord sous seing privé pour rejoindre le Real Madrid contre un chèque digne de ce nom ? Toujours est-il que l’aventure du Bondynois au pied de la Tour Eiffel semble partie pour s’étirer encore quelque peu.

Une situation qui a forcément nécessité que chacun mette un peu d’eau dans son vin. « Le plus grand joueur du monde ne peut pas partir gratuitement, tonnait en effet Nasser Al-Khelaïfi au début de l’été, en marge de la présentation de Luis Enrique. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement. (…) C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. Personne n’est plus grand que le club. » Dans le sillage de son président, le club a tenté de forcer la décision du meilleur buteur de son histoire – dont le nom était encore affiché aux côtés des autres membres de l’effectif sur le pourtour du Parc des Princes à l’annonce des compositions contre Lorient. Mais se voit désormais contraint de faire marche arrière, bien conscient qu’une vente est de plus en plus hypothétique et que laisser un tel joueur de côté au-delà du 1er septembre est inconcevable.

Plus vite, plus hauts, plus forts ?

Sur le plan sportif également, le retour de Kylian Mbappé peut répondre à une certaine logique. Les départs de plus en plus proches de Neymar et Marco Verratti, ainsi que la venue de plusieurs internationaux tricolores – parmi lesquels son ami Ousmane Dembélé – font de plus en plus coller l’effectif à ses desiderata. Sans compter que depuis sa loge, il aura pu apprécier les débuts d’un pivot en pointe en la personne de Gonçalo Ramos. L’éternel enthousiasme du mois d’août entourant l’arrivée d’un nouvel entraîneur aurait-il grisé l’intéressé ? « Cette situation a déjà existé et une solution positive avait été trouvée avec le club avant mon arrivée. J’espère que le club et le joueur vont trouver un accord », espérait Luis Enrique à la veille du match contre Lorient. Le technicien espagnol semble donc exaucé, et ce en à peine 48 heures.

Mais a-t-il eu une part de responsabilité dans ce revirement de situation, notamment à travers ce qu’a montré son équipe face aux Merlus ? D’un côté, les champions de France ont inlassablement buté sur le bloc breton et la présence d’un attaquant de génie capable d’autant de différences individuelles s’est cruellement faite manquer. De l’autre, le visage collectif travailleur affiché par l’équipe a peut-être conforté l’ancien monégasque dans la conviction que cette équipe avait le potentiel pour être l’une des meilleurs moutures de l’ère QSI. En attendant le prochain épisode d’un feuilleton qui reprendra forcément d’ici l’été prochain.