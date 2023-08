Et maintenant, Kylian Mbappé serait sur le point de prolonger !

Le grand gagnant de la nouvelle saison du Loft se nomme… Kylian Mbappé !

Ce n’est pas Benjamin Castaldi qui a l’honneur de faire l’annonce, mais plutôt L’Equipe. Laissé de côté pour la réception de Lorient (0-0), KM7 a retrouvé le groupe ce dimanche, de manière tout sauf éphémère. Le président Nasser al-Khelaïfi était au centre d’entraînement rouge et bleu à Poissy et « a tenu un discours devant l’ensemble du vestiaire pour confirmer que ‘Kylian is back’ », rapporte le journal. « Kylian est investi pour le club » selon les mots de son boss, et l’heure n’est plus au bras de fer.

La température s’est réchauffée entre les deux camps, au point que le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait bel et bien lancer sa saison samedi prochain à Toulouse. Selon L’Equipe, Mbappé devrait rester dans la capitale cet été, et peut-être même prolonger. « En interne, on assure que le joueur, dont le contrat expire dans un an, a promis ces dernières heures qu’il ne partirait pas libre », écrit le quotidien. D’après Foot Mercato, l’attaquant et le club discutent d’un nouveau contrat jusqu’en 2025, qui comporterait une clause permettant au joueur de partir en 2024.

Tout ça pour ça ?