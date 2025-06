Noël Le Graët travaillait dans l’ombre pendant la campagne présidentielle de la FFF

« Mais dis-moi tout, marionnettiste. »

En décembre dernier, Philippe Diallo a été réélu à la tête de la Fédération française de football devant Pierre Samsonoff, au grand dam de Noël Le Graët. Si l’ancien président de la Fédé a été poussé vers la sortie, en janvier 2023, il continue de tirer les ficelles – ou de tenter de le faire, du moins – car, d’après les informations de L’Équipe, il « a multiplié les initiatives » pour pousser la candidature de Samsonoff lors de cette campagne.

Le Breton a notamment personnellement appelé les votants, notamment Vincent Labrune, avant de fustiger la position de Marc Keller, qu’il a longtemps vu comme son successeur idéal, lui indiquant que s’il « avait été moins con », il aurait été élu. Le président de Strasbourg lui a rétorqué que c’est lui-même qui a décidé de nommer Philippe Diallo vice-président de la FFF avant d’en être éjecté.

Toujours en lien avec les grands noms

L’Équipe révèle que les relations entre l’ancien et l’actuel présidents de la Fédération française sont complètement rompues. Philippe Diallo a d’ailleurs fait l’affront d’offrir des places à son prédécesseur qui n’étaient pas en tribune officielle pour la rencontre de Ligue des nations entre la France et la Croatie. Un coup bas, mais qui a touché juste à en croire la rancœur de Le Graët.

Ce dernier, qui a été à la tête de la FFF pendant douze ans, conserve tout de même un poids dans le football mondial. Proche de Gianni Infantino, président de la FIFA, il est aussi un soutien de Nasser al-Khelaïfi, patron du PSG, et s’est visiblement rabiboché avec Jean-Michel Aulas. Au plus près du terrain, il reste toujours en contact avec le duo inamovible de l’équipe de France Didier Deschamps-Guy Stéphan, et a récemment mangé avec Éric Roy.

