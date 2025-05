L’OL vend sa section futsal

La fin d’une ère.

Après avoir vendu la section féminine, devenue OL Lyonnes, s’être séparé de la LDLC Arena au profit de Jean-Michel Aulas, et s’éloigner chaque jour un peu plus de l’identité lyonnaise, John Textor a décidé de tirer un trait sur la section futsal de l’OL. En effet, selon les informations du Progrès, le club a pris cette décision ce mercredi et attend désormais que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et la FFF l’entérinent.

« Encombrante », selon Textor

Créée il y a six ans, à l’initiative de Joël Fréchet, cette équipe avait pour ambition de perpétuer une tradition locale puisque Rayan Cherki, Maxence Caqueret ou encore Pierre Kalulu sont passés par les parquets en marge de leur formation. D’après le quotidien, elle était jugée « encombrante en termes d’intérêt et de finances surtout » par John Textor.

Le 10 mai dernier, L’OL Futsal a donc disputé le dernier match de son histoire, une victoire contre Plaisance (6-3). Ce maintien en D2 va en réalité profiter à un autre club : le FC Chassieu-Décines. En effet, le club qui était alors en R2 récupère les droits et va ainsi monter au deuxième échelon.

Les prochaines étapes, c’est de vendre le centre de formation, le stade et le logo.

