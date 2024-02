Aulas de cœur.

Le 8 mai 2023, dans le cadre du rachat de l’Olympique lyonnais par John Textor, Jean-Michel Aulas retirait officiellement sa casquette de président du club, mettant fin à un mandat de 36 ans à la tête de l’institution rhodanienne. Près de dix mois après son départ, celui qui a conservé le poste honorifique de président d’honneur de l’OL (et est désormais vice-président de la Fédération française de football) affirme avoir tourné la page lyonnaise, comme il le déclare auprès de RMC Sport : « J’ai fait le deuil, mais ceci étant, il était volontaire parce que quand mes associés de l’époque, les Chinois d’IDG et puis Jérôme Seydoux de Pathé, ont décidé de céder leur participation, j’avais accepté soit de poursuivre et c’était le deal initial avec John, soit de partir. Et mon deuil était déjà géré. Il y a eu cette confusion à un moment donné, mais je crois qu’on l’a bien rattrapée. Et donc la séparation, on va dire affective et opérationnelle, a été faite. Et puis ça a été complètement conforté par ma candidature à la vice-présidence déléguée de la Fédération qui est intervenue. […] Et puis moi, j’ai des projets très ambitieux à la Fédération. En particulier pour le football féminin. Donc on a bien géré la séparation, et maintenant c’est fini. »

