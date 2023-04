France 3 diffusera un documentaire sur la saison 94-95 du FC Nantes ce jeudi

80 ans d’histoire.

Un documentaire sur l’historique saison 1994-95 du FC Nantes, réalisé par Olivier Cailler et Samuel Argentier, est à retrouver ce jeudi à 22h45, sur les antennes de France 3 Pays de la Loire. La mise en lumière légitime de cette série de 32 matchs consécutifs sans défaite, record toujours d’actualité en France. Une « bande de potes » comme le dit Jean-Claude Suaudeau, architecte de cette épopée, venue remporter le championnat et apporter au club son septième titre de champion national. Au-delà du résultat, c’est surtout une identité unique représentée par le jeu « à la nantaise » qui marquera les esprits. Ce film d’une heure et demie inclut une trentaine d’intervenants, dont les joueurs de l’époque et, évidement, « Coco » Suaudeau himself.

Une bonne mise en bouche avant, peut-être, de voir les Canaris marquer l’histoire une nouvelle fois, la semaine prochaine au Stade de France.

