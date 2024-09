Florian Thauvin savoure son retour en grâce

Le successeur de Toto Di Natale ?

Numéro 10 dans le dos et brassard de capitaine autour du biceps, Florian Thauvin n’en finit plus d’impressionner en Serie A. Encore double buteur ce lundi pour permettre à l’Udinese de renverser Parme et de prendre la tête du championnat, l’international français savoure après plusieurs années de galère.

Florian Thauvin. Clutch ©️☝️ pic.twitter.com/N33kPrcAbA — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 16, 2024

« J’imaginais mon début de saison comme ça »

Après la rencontre, une nouvelle fois homme du match, le champion du monde 2018 a réagi au micro du diffuseur de l’autre côté des Alpes, DAZN : « C’est incroyable, nous avons fait un excellent travail, une grande réaction de l’équipe en seconde période. Je suis très heureux de la victoire et je remercie toute l’équipe. J’imaginais mon début de saison comme ça, j’ai travaillé chaque jour pour revenir à mon niveau. Maintenant, je suis là et je veux continuer comme ça. »

La renaissance que personne n’attendait.

Florian Thauvin offre le trône de Serie A à l’Udinese