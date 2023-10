Finalement, Brahim Diaz voudrait toujours jouer pour l’Espagne

Droite, gauche, droite…

Nouveau retournement de situation dans le cas Brahim Diaz. Alors que le journal espagnol AS annonçait ce mercredi matin de source proche de la Fédération marocaine que le joueur du Real allait choisir de représenter le Maroc en sélection, les informations qui émergent cette après-midi sont d’une autre teneur. Selon COPE, Brahim Diaz aurait toujours la volonté de représenter à nouveau l’Espagne, et attendrait un appel de Luis de la Fuente en ce sens.

L’hypothèse de voir le jeune Espagnol représenter le Maroc au niveau espagnol semble donc, pour l’heure, s’éloigner. Diaz n’a plus joué pour l’Espagne depuis le 8 juin 2021 contre la Lituanie. Toujours selon COPE, le joueur se concentrerait sur sa réussite au Real Madrid, et le choix du Maroc l’aurait probablement conduit à disputer la CAN entre le 13 janvier et le 11 février prochain. Pas de décision arrêtée pour l’heure, et un feuilleton qui semble être amené à continuer.

L’espoir fait vivre.

