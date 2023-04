Fin de saison pour William Saliba ?

Le coup fatal pour le canon ?

William Saliba pourrait ne plus retrouver les terrains de la saison avec Arsenal. Absent depuis le quart de finale retour de C3 face au Sporting Portugal le 16 mars dernier, un come-back du Français semble difficile à envisager selon les informations de The Athletic. Si le média anglais affirme déjà que le français loupera la rencontre immensément importante face à Manchester City ce mercredi ainsi que le match d’après face à Chelsea qui a lieu le 2 mai, il va plus loin en mettant un point d’interrogation sur les échéances suivantes.

Sur trois matchs nuls de suite, l’absence du défenseur central est évidemment à mettre en lien avec la mauvaise passe que traverse son équipe. Avec 9 buts encaissés en 5 matchs, Arsenal, à qui il reste 6 matchs à jouer, a perdu sa solidité défensive à travers la perte de Saliba. Avec seulement 5 points d’avance sur les Cityzens qui comptent 2 matchs de moins qu’Arsenal, la défense de son trône de leader s’annonce difficile.

Décidément, le Nord de Londres va mal.

Arsenal arrache un point contre Southampton