Feu vert de la DNCG pour l’AJ Auxerre et le PSG

Comme sur des roulettes.

Plus stressant encore que les oraux du bac de français, les auditions des clubs français devant la DNCG ont débuté cette semaine en vue de l’intersaison et de la saison à venir. Un obstacle passé tranquillement par le Paris Saint-Germain (surprise) et l’AJ Auxerre, un club qui travaille bien sur le terrain comme en coulisses.

L’AJA se félicite de passer sans encombres

« L’AJA peut donc poursuivre sereinement et avec détermination la préparation de cette deuxième saison consécutive en Ligue 1 McDonald’s », s’est réjoui le club bourguignon ce mardi soir en parallèle de la grande fête organisée à l’Abbé-Deschamps pour le jubilé de Djibril Cissé.

🔵 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 ⚪️ L’AJA a présenté ce mardi ses comptes 2024-2025 et son budget pour la saison 2025-2026 devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la DNCG. Le Président exécutif de l’AJA, Baptiste Malherbe, a exposé le projet global… pic.twitter.com/p0nGHY4YuP — AJ Auxerre (@AJA) May 27, 2025

Rien à signaler également pour Amiens, Troyes, Grenoble et le Red Star du côté de la Ligue 2. Même chose pour les pensionnaires de National 1 Dijon et l’US Quevilly-Rouen Métropole « sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du comité exécutif de la FFF », alors que Concarneau subit un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sous cette même réserve.

Aux suivants !

