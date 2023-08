Nenking cède ses parts, la date du passage de Sochaux devant la DNCG connue

Une bonne chose de faite.

Ces derniers jours, l’ancien président du FC Sochaux-Montbéliard Jean-Claude Plessis, son ancien bras droit Pierre Wantiez, mais aussi Romain Peugeot et des investisseurs locaux font tout pour sauver le club doubiste, relégué administrativement en National 1 mais proche du dépôt de bilan. Ce jeudi, Plessis a officiellement repris les commandes du FCSM puisque Nenking lui a laissé les clés du camion. « Le groupe Nenking, propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, a conclu ce mercredi 9 août un contrat de cession de l’intégralité de ses actions au profit d’un groupe d’acteurs économiques locaux regroupés sous la bannière “FCSM 2028” en référence au 100e anniversaire que fêtera le club dans cinq ans, explique le club. FCSM 2028 a permis de donner naissance à une dynamique de reprise animée par MM. Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, rejoint entre autres par Romain Peugeot, avec l’ambition collective de sauver le club de la faillite et lui redonner toutes ses lettres de noblesse. »

📋 Le groupe Nenking, propriétaire du FCSM, a conclu mercredi soir un contrat de cession de l’intégralité de ses actions au profit d’un groupe d’acteurs économiques locaux regroupés sous la bannière "FCSM 2028". Le FCSM a sollicité auprès de la FFF son inscription en National 1… — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) August 10, 2023

Maintenant, tout ce petit monde doit convaincre les instances que Sochaux a encore les moyens financiers d’évoluer au troisième échelon du foot français cette saison, alors que le championnat a déjà repris le week-end dernier. « Dans le cadre de la cession, le FC Sochaux-Montbéliard a sollicité auprès de la Fédération Française de Football son inscription au championnat de National 1 avec maintien du statut professionnel pour la saison à venir, qui ne lui sera confirmé qu’après validation de son budget 2023-2024 à l’issue de l’audience qui se tiendra devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) le jeudi 17 août prochain à 12h15, continue le communiqué. Une réponse positive de la DNCG permettra de lever la condition suspensive contenue dans le contrat de cession et d’entériner le changement de contrôle effectif du FCSM. D’ici cette date, le groupe de repreneurs va poursuivre son travail afin de compléter son tour de table avec d’autres acteurs soucieux de permettre au plus ancien club professionnel français de se redéployer et de redonner à tout son territoire sa fierté. » Lundi prochain, le groupe reprendra l’entraînement, avec l’espoir d’une issue favorable dans ce feuilleton.

Cet été, les Sochaliens auront enchaîné les oraux, la boule au ventre. C’est l’heure du dernier rattrapage.

Jean-Claude Plessis redevient président de Sochaux