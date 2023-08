Jean-Claude Plessis redevient président de Sochaux

Plessis fait de la résistance.

Les multiples rebondissements dans le dossier FC Sochaux-Montbéliard, conclus par la non-réintégration du club en Ligue 2, ont pris des allures de coup de grâce ces derniers jours. Pour tenter de sauver Sochaux et l’inscrire en National, Jean-Claude Plessis, président de 1999 à 2008, et son ancien bras droit, Pierre Wantiez, ont ainsi décidé de reprendre du service, afin d’éviter un dépôt de bilan. Dans la nuit de mercredi à jeudi, L’Est Républicain affirme d’ailleurs que l’actuel président, le Chinois Frankie Yau, aurait accepté leur offre de rachat.

Et si rien n’est encore fait, puisqu’il faudra une nouvelle fois passer devant la DNCG pour valider ce budget, les nouveaux propriétaires s’attendent à être reçus et à obtenir une réponse en début de semaine prochaine. Autre problème : la première journée de troisième division débute ce vendredi. Pas de quoi inquiéter Jean-Claude Plessis, qui nous confiait en juillet dernier : « Le club n’est pas mort, il est malade, mais il repartira en N2 ou en N3 et il faudra le reconstruire. Le côté positif, c’est qu’on n’aura plus les actionnaires en question. »

Le bordel avant même que la saison ne commence : oui, c’est Français.

