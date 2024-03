Les relations sont toujours tendues entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita

Et cette fois pas de Coupe de France pour apaiser les tensions.

Le FC Nantes est (encore) en crise et, comme à chaque fois dans ce moment-là, Waldemar Kita a décidé de licencier son entraîneur. Exit Jocelyn Gourvennec et welcome back Antoine Kombouaré. S’il a sauvé les Canaris de la relégation, soulevé la Coupe de France avant de se hisser de nouveau en finale l’année suivante et fait revivre des émotions européennes à la Beaujoire, le Kanak, tombé amoureux du FCN, garde toujours une dent contre son ex-néo-président.

« On a échangé, si je suis ici c’est grâce à lui. C’est lui qui a acté ma venue. Malgré les relations, qu’on ne s’entende pas c’est une chose, le plus important, c’est que Nantes reste en Ligue 1 », a tempéré le coach ce mardi en conférence de presse. Les origines de la brouille remontent au mercato estival de 2022 lorsque Kombouaré avait publiquement demandé des recrutements avant que Kita Senior ne le renvoie, par média interposé, dans ses cordes : « Ça ne marche pas avec moi. Il faut être correct. »

Un moyen particulier de débuter la saison, mais il faudra trouver une autre technique pour sauver le FC Nantes.

Kombouaré : « Les joueurs sont un peu responsables de la situation »