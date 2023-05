Nantes-Kombouaré : l’amour a duré presque trois ans

L’histoire entre Antoine Kombouaré et le FC Nantes appartient désormais au passé. Le club étant actuellement 17e de Ligue 1 et donc potentiellement relégué à trois journées de la fin de la saison, la direction nantaise a mis un terme à une relation entre une équipe et un homme qui auront tout vécu ensemble ou presque. Arrivé en février 2021 pour remplacer Raymond Domenech (qui avait lui-même remplacé Patrick Collot, lequel avait lui-même succédé à Christian Gourcuff), Kombouaré devient alors le quatrième entraîneur de la saison d’un FCN luttant pour sa place en première division. Nul ne se doute alors que l’homme à la casquette vissée fera bien plus que sauver son club de la descente. Personne n’oubliera non plus les magnifiques moments vécus avec lui, entre maintien à la dernière minute, conquête nationale et escapade continentale. Tout ça en même pas trois ans.

L’histoire jusqu’à ne plus pouvoir y croire

« C’est la première fois que je suis heureux après une défaite, que j’ai autant d’émotion, que je crie de joie comme ça », s’émeut Kombouaré au micro de Canal+ à l’issue d’une défaite à domicile face à Toulouse (0-1, victoire 1-2 au Stadium à l’aller) lors du barrage retour en 2021 permettant à son équipe de rester en Ligue 1. L’émotion, c’est justement cette sensation qui porte les débuts – et tout le passage – d’AK à Nantes, lui, l’enfant du club, arrivé de Nouméa à l’âge de 20 ans et avec qui il a joué plus de 170 matchs dans les années 1980. C’est aussi quelqu’un qui ne cessera jamais de dire qu’il aime le FCN et qui semble ramener les valeurs disparues d’un club qui se déchirait et sombrait tout droit vers la Ligue 2. Cette patte s’illustre la saison suivante dans un parcours en Coupe de France où la victoire face à Monaco en demi-finale (2-2, 4-2 t.a.b.) déclenche un envahissement de pelouse par un public en pleine euphorie. « C’est très beau ce qu’on est en train de vivre, on a envie de continuer à rêver », se réjouit alors le Kanak qui permet à Nantes de retrouver la finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2004.

Pour couronner le tout, le samedi 7 mai 2022, cette finale remportée contre Nice (1-0) grâce à un but sur pénalty de Ludovic Blas permet à Kolo Muani et ses copains de se qualifier pour la Ligue Europa et de retrouver la scène européenne que Nantes n’avait plus fréquenté depuis 2004, toujours. Antoine Kombouaré fait à ce moment-là planer tout un peuple : « Il y a un an, on pouvait crever et aller en Ligue 2, là, en gagnant cette Coupe de France, on va se retrouver à jouer la Ligue Europa. […] Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé me retrouver à Nantes, entraîner ce club et gagner un trophée. » Le rêve peut prospérer au rythme des soirées européennes à travers lesquelles voyage tout un peuple emmené par le guide néo-calédonien. Cette qualification inespérée pour les barrages de C3 où Nantes est finalement éliminé par la Juventus Turin en février (1-1, 0-3) est peut-être le plus beau fruit de son dur labeur, et la correction du match retour n’y change rien. La magie perdure autour d’une deuxième finale de Coupe de France consécutive grâce à non pas quelques dizaines d’hommes, mais presque 40 000 enfants de la cité des Ducs. Ce public connaît ces glorieuses soirées, les consomme fièrement et quitte à s’enivrer, préfère pousser jusqu’à l’ivresse.

Destins croisés

Malheureusement, à côté de ça, les Canaris ne volent pas en championnat. Étouffés par un trop plein de vibrations hors de leur championnat, les Jaunes n’ont pas remporté le moindre match depuis le 12 février dernier (face à Lorient, 1-0). Les limites tactiques du coach sont alors bien trop visibles et il n’est pas aidé par ses propres choix et paroles. Seulement un point sur douze possibles est récolté face aux concurrents pour le maintien et l’humiliation en finale de Coupe de France perdue face à Toulouse (1-5) fait ressurgir au milieu de ce cauchemar toutes les frayeurs d’antan. Sa dernière victoire en Ligue 1 était en réalité le début de la fin et son ultime match (défaite 0-2 face à Strasbourg à la Beaujoire, dimanche dernier) sonne le glas : Waldemar Kita se sépare d’Antoine Kombouaré. Kita, justement, cet homme avec qui le désormais ex-technicien nantais n’a jamais entretenu une relation saine. L’ancien défenseur et entraîneur du PSG vient même à décrire un quotidien « pas facile » avec son président juste avant d’entamer le chapitre 2022-2023 et déclare devant la presse quelques mois plus tard avoir demandé « depuis un moment » plus d’arrivées au mercato. Le succès de Kombouaré s’est d’ailleurs construit à travers ce conflit avec un président que les supporters renient depuis des années. Selon Ouest France, Kita pensait déjà à virer son entraîneur en octobre dernier. Le voilà depuis ce lundi remercié pour ses trop bons et plus que loyaux services. S’il laisse le club dans la même situation dans laquelle il l’a récupéré deux ans auparavant, Antoine Kombouaré a bel et bien écrit entre temps une de ses plus belles histoires.

Cardiff de nouveau perdant dans le conflit l'opposant au FC Nantes