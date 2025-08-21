S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J2
  • Marseille-Paris FC

L'OM va devoir se passer de Facundo Medina

MBC
L'OM va devoir se passer de Facundo Medina

Et un coup dur de plus à l’OM.

Dans un contexte toujours très tendu, Marseille n’avait pas besoin que sa recrue phare du mercato se blesse. Suspendu lors de la déroute de Marseille à Rennes vendredi, Facundo Medina est sorti de l’entraînement en béquilles ce mardi après avoir été touché à la cheville. Selon les informations de L’Équipe, l’Argentin sera éloigné des terrains au moins trois semaines. 

Pas de Medina pour le PFC et l’OL

Le défenseur central sera donc absent contre le Paris FC samedi au Vélodrome, mais aussi pour le duel des olympiques face à Lyon le 31 août. Avec cette blessure à la cheville, l’ancien Lensois loupera également les matchs de septembre avec la sélection argentine. Medina devrait être de retour après cette trêve internationale pour les premiers matchs de Ligue des champions de l’Olympique de Marseille. 

D’ici là, Adrien Rabiot sera-t-il parti ?

« Violence inouïe, je n'y crois pas » : Véronique Rabiot répond à Medhi Benatia et Pablo Longoria

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
56
126

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine