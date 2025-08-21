L'OM va devoir se passer de Facundo Medina

Et un coup dur de plus à l’OM.

Dans un contexte toujours très tendu, Marseille n’avait pas besoin que sa recrue phare du mercato se blesse. Suspendu lors de la déroute de Marseille à Rennes vendredi, Facundo Medina est sorti de l’entraînement en béquilles ce mardi après avoir été touché à la cheville. Selon les informations de L’Équipe, l’Argentin sera éloigné des terrains au moins trois semaines.

Pas de Medina pour le PFC et l’OL

Le défenseur central sera donc absent contre le Paris FC samedi au Vélodrome, mais aussi pour le duel des olympiques face à Lyon le 31 août. Avec cette blessure à la cheville, l’ancien Lensois loupera également les matchs de septembre avec la sélection argentine. Medina devrait être de retour après cette trêve internationale pour les premiers matchs de Ligue des champions de l’Olympique de Marseille.

D’ici là, Adrien Rabiot sera-t-il parti ?

