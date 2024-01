FA Cup : Manchester United se qualifie dans la douleur contre une D4

Plus trop glory, Manchester United.

En déplacement à Newport (League Two, D4), Manchester United s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup, ce dimanche, non sans avoir réussi à se faire peur (4-2). Menant rapidement 2-0, grâce à Bruno Fernandes et au premier but en pro de Kobbie Mainoo (18 ans), les Red Devils ont laissé des Gallois transcendés par leur public revenir à égalité dès le retour des vestiaires.

Il a fallu un sursaut d’orgueil, dans le sillage d’Antony, enfin buteur cette saison, pour marcher à nouveau droit, avant le coup de grâce de Rasmus Højlund dans les arrêts de jeu. À noter qu’Altay Bayindir, le remplaçant d’André Onana, a enfin disputé sa toute première rencontre depuis son transfert de Fenerbahçe.

Prochain adversaire : Bristol City (Championship) ou Nottingham Forest.

