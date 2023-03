FA Cup : Manchester United retourne West Ham

Manchester United 3-1 West Ham

Buts : Aguerd (77e, CSC), Garnacho (90e) et Fred (94e) pour les Red Devils // Benrahma (54e) pour les Hammers

Il a beau avoir un nom de soupe froide, Garnacho était bouillant face aux Hammers.

Pas encore rassasié après son titre en League Cup, Manchester United a renversé West Ham dans le dernier quart d’heure ce mercredi soir au 5e tour de la FA Cup (3-1). Une rencontre entamée avec appétit par les Mancuniens. Sabitzer, d’une praline du droit à l’entrée de la surface, déclenche rapidement les hostilités, mais tombe sur Areola (6e). L’Autrichien est imité, dans la foulée, par le remuant Garnacho qui bute à son tour sur le portier français (12e). Dominateurs, les Red Devils laissent pourtant progressivement le contrôle de la gonfle aux Hammers. Délicieusement trouvé par Benrahma, Antonio se permet même de faire chauffer les gants de De Gea (23e) au cours d’un premier acte assez peu animé.

Au retour des vestiaires, les ouailles de Moyes continuent de mettre la pression sur les cages gardées par l’ancien de l’Atlético. Impérial face à Souček (51e) et Antonio (63e), le portier espagnol finit par s’incliner devant Benrahma. Servi à l’angle de la surface, l’Algérien vient nettoyer la lucarne de De Gea pour placer les siens devant (0-1, 54e). Piqués, Fernandes et compagnie s’en remettent à Casemiro pour répliquer, mais la VAR rattrape le Brésilien par le col alors qu’il avait trompé Areola (72e). C’est finalement Aguerd, sur corner, qui trompe son propre gardien et réchauffe Old Trafford (1-1, 77e). Complètement relancés, les Red Devils appuient encore sur l’accélérateur, et Garnacho enroule parfaitement du droit pour redonner l’avantage aux locaux (2-1, 90e). Fred envoie ensuite définitivement les Mancuniens en quarts sur une nouvelle boulette d’Aguerd (3-1, 94e).

Un titre dimanche dernier, deux pions dans le Fergie time ce mercredi soir : Manchester United est bien de retour.

Manchester United (4-2-3-1 ) : De Gea – Dalot, Lindelöf (Martinez, 58e), Maguire, Malacia – Sabitzer (Fred, 86e), Mctominay (Casemiro, 46e) – Antony (Rashford, 58e), Fernandes, Garnacho – Weghorst. Entraîneur : Erik Ten Hag.

West Ham (4-3-3) : Areola – Johnson, Aguerd, Ogbonna, Emerson – Souček, Rice, Paquetá – Fornals (Bowen, 74e), Antonio (Scamacca, 86e), Benrahma. Entraîneur : David Moyes.

Southampton 1-2 Grimsby

Buts : Caleta-Car (65e) pour les Saints // Holohan (46e et 50e, SP) pour les Mariners

Burnley 1-0 Fleetwood

But : Roberts (90e)

Expulsion : Hayes (46e) pour les Trawlermen

Sheffield United 1-0 Tottenham

But : Ndiaye (81e)

