Everton fait appel de ses dix points de pénalité

La partie n’est pas finie.

Après sa sanction du 17 novembre, Everton informe la Premier League que le club fera appel. Les Toffees ont été reconnus coupables de pertes financières conséquentes et la commission indépendante qui a jugé leur cas a décidé d’un retrait de dix points pour la saison en cours, la plus grosse sanction sportive de l’histoire du championnat anglais.

Everton Football Club has today lodged with the Chair of the Premier League’s Judicial Panel its appeal of the decision by a Premier League Commission to impose a 10-point deduction on the Club. An Appeal Board will now be appointed to hear the case.

