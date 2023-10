Ligue Europa : West Ham piégé, l’Atalanta rattrapée et le Betis satisfait

Mauvaise surprise pour West Ham !

En déplacement sur la pelouse de l’Olympiakos à l’occasion de la troisième journée de Ligue Europa, le leader du groupe A s’est fait piéger par les Grecs, qui se sont imposés grâce à deux buts marqués en première période (tir de loin de Fortounis, et CSC malchanceux d’Ogbonna) en dépit d’un joli goal tardif de Paqueta (reprise de volée tout en puissance). Les Anglais sont ainsi rejoints en tête par Fribourg, qui a su renverser le Backa Topola dans le second acte via un triplé de Grifo malgré l’ouverture du score de Petrovic au quart d’heure de jeu. Autre favori de la soirée, l’Atalanta a cru tenir son rang en imitant les Allemands : les Italiens ont laissé Prass marquer en faveur de Sturm Graz (qui a terminé à dix, en raison de l’expulsion de Hierländer à la 53e) à la 13e minute, puis Muriel a inscrit deux réalisations coup sur coup avant la pause… Sauf que sur la fin, Wlodarczyk a égalisé sur penalty.

Belo gol de Lucas Paquetá na Liga Europa. Que temporada! pic.twitter.com/6k19CvCFVP — Sala12 (@OficialSala12) October 26, 2023

Dans cette poule D, le club de Bergame tient les rênes et est suivi par le Sporting Portugal. Qui, en infériorité numérique à la suite du rouge de Gyokeres dès la 8e, n’a pas su tenir non plus contre le Rakow Czestochowa : le pion de la tête signé Coates n’a pas suffi, puisque Piasecki a ensuite répondu (même si un hors-jeu aurait pu se siffler). Il y a en revanche eu beaucoup moins de tremblements de filets observés dans le groupe C, où tout le monde était assez incroyablement à égalité avec trois points au compteur avant ce jeudi : le Betis a traîné pour faire la différence par l’intermédiaire de Perez sur une action un peu folle qui a surpris l’Aris Limassol, alors que le Sparta Prague et les Rangers se sont quittés sur un match nul sans gardien trompé. Enfin, Molde a écrasé Hacken 5-1 et a pris ses premiers points dans la compétition.

Sinon, il y avait aussi l’Olympique de Marseille…

GoaL! | Aris Limassol 0-1 Real Betis | ⚽️ Ayoze Pérezpic.twitter.com/WnVMb8bCPF — Goal Videos (@Goallord2) October 26, 2023

Olympiakos 2-1 West Ham

Buts : Fortounis (33e) et Ogbonna CSC (45e+1) pour l’Olympiakos // Paqueta (87e) pour West Ham

Backa Topola 1-3 Fribourg

Buts : Petrovic (13e) pour le Backa Topola // Grifo (49e SP, 59e et 73e) pour Fribourg

Aris Limassol 0-1 Real Betis

But : Pérez (75e)

Sparta Prague 0-0 Rangers

Sturm Graz 2-2 Atalanta

Buts : Prass (13e) et Wlodarczyk (80e, SP) pour Sturm Graz // Muriel (34e, et 45e+7 SP) pour l’Atalanta

Rakow Czestochowa 1-1 Sporting Portugal

Buts : Piasecki (77e) pour le Rakow Czestochowa // Coates (14e) pour le Sporting Portugal

Molde 5-1 Hacken

Buts : Gulbrandsen (6e), Eikrem (27e et 55e), Breivik (30e) et Björnbak (93e) pour Molde // Sonko (41e) pour Hacken

Piłka nożna: Liga Europy UEFA: Raków Częstochowa – Sporting CP 1:1 79. Fabian PIASECKI – 1:1#RAKSPO pic.twitter.com/N0ZudvhI6W — Slawomir 🇵🇱 #muremzakorwinem (@ssr57) October 26, 2023

