Etienne Vaessen, le gardien de Waalwijk, va mieux

Ouf.

La rencontre entre Waalwijk et l’Ajax a été définitivement arrêtée samedi soir après une immense frayeur pour Etienne Vaessen, dernier rempart des locaux. Heurté à la tête par Steven Bergwijn, le portier a perdu connaissance avant d’être réanimé sur la pelouse puis évacué dans l’inquiétude générale.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗩𝗮𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻 In navolging van onze update gisteravond, kunnen wij melden dat onze doelman Etienne Vaessen een goede nacht heeft doorgemaakt en zijn lijn van herstel heeft doorgezet. Voor Etienne is het voor nu belangrijk de komende uren en dagen in… pic.twitter.com/kwqhDOjtDX — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) October 1, 2023

« Nous pouvons signaler que notre gardien Etienne Vaessen a passé une bonne nuit et poursuit sa convalescence. Pour Etienne, il est important pour l’instant de pouvoir récupérer sereinement dans les heures et les jours à venir, a rassuré ce dimanche le club dans un communiqué. Nous aimerions donc vous demander de lui donner, ainsi qu’à sa famille, du temps et du repos pour cela. Nous espérons le revoir bientôt. »

Le gardien de Waalwijk gravement blessé, le match contre l'Ajax stoppé