Le gardien de Waalwijk gravement blessé, le match contre l’Ajax stoppé

Le match entre le RKC Waalwijk et l’Ajax a été stoppé ce samedi au Mandemakers Stadion. À la 84e minute, le gardien local, Etienne Vaessen, est resté au sol après un contact avec Brian Brobbey. L’état du portier de 28 ans est jugé très sérieux, puisque des couvertures ont été déployées autour de lui pendant que le staff médical intervenait. Selon l’agence ANP, il a dû être réanimé sur la pelouse, avant d’être transporté à l’hôpital. La rencontre ne reprendra pas.

This is looking very serious, and very bad. Praying for Etienne Vaessen right now.

🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/t33iM8onm2

— 9ja Futball Addict (@9jafutballnews) September 30, 2023